Изменения в составе Совета директоров КМГ

АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - АО «Самрук-Казына») № 32/17 от 4 октября 2017 года Адамас Илькявичус, Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Казына», избран членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Казына» на срок до истечения полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. Полномочия Бейсенгалиева Берика Турсынбековича, Управляющего директора по оптимизации активов - члена Правления АО «Самрук-Казына», по представлению интересов АО «Самрук-Казына» в Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» ранее, вышеуказанным решением досрочно прекращены.