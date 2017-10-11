ДПК «Ак жол» не предлагала отменить ЕНТ для платных вузов

В своем запросе депутаты от «Ак жола» указывали на проблему «утечки мозгов», когда около 30% казахстанских выпускников уезжают за границу учиться на бесплатные гранты.

Сообщения МОН о предложениях партии «Ак жол» по отмене ЕНТ для платных отделений вузов не соответствуют действительности. Об этом заявили в ДПК «Ак жол», передает Zakon.kz.





«В последнее время МОН по непонятным для нас причинам неоднократно распространяет информацию в СМИ о якобы ходе рассмотрения предложения депутатов фракции ДПК «Ак жол» по отмене ЕНТ для платных отделений ВУЗов. Данная информация не соответствует действительным предложениям фракции, направленным в депутатском запросе министерству образования 6 сентября т.г.», - говорится в заявлении.





Как поясняется, в своем запросе депутаты от демократической партии «Ак жол» указывали на проблему «утечки мозгов», когда около 30% казахстанских выпускников отказываются от сдачи ЕНТ и уезжают за границу учиться на бесплатные гранты, предоставляемые им вузами России, Китая, Чехии и т.д.





«И это явно небесталанные дети, многие из которых уже не возвращаются в Казахстан. По нашему мнению, среди факторов, толкающих молодёжь на такой выбор, большую роль играет низкое качество отечественного образования, включая систему ЕНТ. В этой связи, для сохранения в стране способных выпускников школ, депутаты фракции «Ак жол» предложили министерству образования рассмотреть некоторые решения», - отметили в партии.





В частности, предлагается: абитуриентам, набравшим более 110 баллов ЕНТ, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, - предоставить возможность получения гранта на близкую специальность; ввести возможность поступления в вузы не только через ЕНТ, но и через вступительные экзамены, по выбору самого абитуриента; разработать программу предотвращения «утечки мозгов» и возвращения в страну талантливой молодёжи.





С полным текстом запроса можно ознакомиться на сайте Мажилиса Парламента РК http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/question-details/13586.





«Как видно, ни о каких «платных отделениях вузов» речи не идёт. Более того: мы прямо указали, что зарубежные вузы предоставляют нашим выпускникам бесплатные гранты на обучение без всяких ЕНТ. И в таких условиях реальной альтернативной «утечке мозгов» может быть только аналогичная возможность в своей стране. Поэтому мы предлагаем выделить часть образовательных грантов для их распределения не через ЕНТ, а через вступительные экзамены, по выбору самих абитуриентов», - пояснили в «Ак жоле».





Кроме того, предлагалось полностью освободить от тестирования на гранты выпускников колледжей, желающих продолжить обучение в вузах.





Эти и другие разъяснения депутаты фракции «Ак жол» Азат Перуашев и Берик Дюсембинов подробно изложили на заседании общественного совета МОН 9 октября т.г., особо отметив, что предложение об освобождении от ЕНТ платных отделений вузов фракцией не выдвигалось.





Как указывается в сообщении, это предложение сделано самим министерством, но по непонятной причине выдаётся за инициативу депутатов.



