Родные парня, который погиб после драки на праздновании Дня Рудного, ищут свидетелей
11 октября 2017, 10:59
Если у вас есть информация, которая может помочь семье, вы можете обратиться по номерам телефона +77475047517, +77056351345.
Родные парня, который погиб после драки на праздновании Дня Рудного, ищут свидетелей, сообщают "Костанайские новости".
Дима Дядюн умер спустя несколько дней после того, как был избит во время празднования Дня Рудного 20 августа.
"На данный момент продолжается следствие, я по Закону не могу рассказать некоторые подробности. Но наша семья хочет восстановить всю картину произошедшего, не хотим, чтобы оставались вопросы. Поэтому просим свидетелей помочь нам и рассказать, как все было на самом деле. Драка произошла в КРЦ "Горняк" около 01.00 ночи. Мы обеспечим анонимность и вознаграждение", - обращается родной брат погибшего Владимир.
Напомним, в Рудном 23 августа скончался 21-летний Дмитрий Дядюн. По данному факту арестован мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, подозреваемый нанес удар рукой в голову парню, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома лобно-височной кости слева, ушиба и размозжения вещества головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
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