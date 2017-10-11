Назначен председатель правления АО «КазАгроГарант»

Решением совета директоров АО «КазАгроГарант» от 9 октября 2017 года № 12 на должность председателя правления АО «КазАгроГарант» назначен Макаев Кайрат Амиржанович.

Кайрат Макаев родился 23 апреля 1980 года. Имеет высшее экономическое и агрономическое образования.

Трудовую деятельность начинал в банке второго уровня. В системе АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» работает с 2009 года.

С 2009 по 2012 годы занимал должности от главного специалиста, начальника отдела центрального аппарата АО «КазАгроФинанс» до руководителя региональных филиалов и представительств.

В самом холдинге Макаев К.А. работал с 2012 года, занимая в разное время должности директоров нескольких ключевых департаментов.

Кроме того, по совместительству в разное время являлся членом совета директоров дочерних акционерных обществ «КазАгро», таких как, АО «Казагромаркетинг» и АО «Аграрная кредитная корпорация», и председателем наблюдательного совета ТОО «KazMeat».

С июня 2017 года по настоящее время занимал должность директора Департамента развития корпоративного управления холдинга «КазАгро».

«Кайрат Макаев - высококвалифицированный специалист, который начал свою карьеру с низов, работая как в регионах, так и в центральном аппарате. Его назначение сегодня - показатель того, как «КазАгро» растит свои кадры. Перед новым руководителем АО «КазАгроГарант» ставятся большие задачи, реализация которых важна не только для казахстанских аграриев, но и для страны, в целом. Гарантирование и страхование сельского бизнеса - одна из важнейших составляющих успешного развития агропромышленного комплекса», - сказала председатель совета директоров АО «КазАгроГарант» Гульназ Атамкулова, представляя нового председателя правления коллективу компании.