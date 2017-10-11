В Атырауской области назначили акима Кызылкогинского района

Сегодня, 9 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам кандидатуру нового акима Кызылкогинского района, согласованную с администрацией президента РК - им стал Арман Баженов, ранее занимавший должность руководителя управления земельных отношений Атырауской области. Предыдущий аким района Максот Муканов сегодня был назначен руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области.

Нурлан Ногаев поблагодарил Максота Муканова за проделанную работу и пожелал удачи на новом рабочем месте.

В ходе сессии районного маслихата депутаты поддержали кандидатуру нового акима, после чего Баженов был представлен активу района и получил ряд конкретных поручений от главы региона, касающихся социально-экономического развития Кызылкогинского района.

Вновь назначенный районный аким окончил Атырауский институт нефти и газа, а также Казахский национальный университет, имеет диплом инженера-экономиста и землеустроителя. Награжден юбилейными медалями «20 лет Независимости Казахстана», «20 лет Конституции Казахстана», имеет нагрудный знак «Почетный землеустроитель».

Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста и заместителя акима в аппарате акима сельского округа Акколь Курмангазинского района Атырауской области. В 2006 году работал главным специалистом в аппарате акима Коптогайского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области.

В 2007 - 2008 годы Арман Баженов работал главным специалистом и заместителем начальника в отделе земельных отношений г. Атырау. В 2008 году был переведен на должность заместителя руководителя управления земельных отношений Атырауской области, а в 2015 году был назначен на должность руководителя данного управления, где проработал до настоящего времени.