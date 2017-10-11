Цены производителей на продукцию сельского хозяйства за девять месяцев 2017 года повысились на 1%

В сентябре т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2%, а продукция животноводства - дешевле на 1,2%.

Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства в процентах, прирост +, снижение - Сентябрь 2017г. к Январь- сентябрь 2017г.к январю- сентябрю 2016г. III квартал 2017г. к августу 2017г. сентябрю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. II кварталу 2017г. III кварталу 2016г. Продукция сельского хозяйства 0,2 4,4 1,0 8,5 5,0 -0,6 3,6 Продукция растениеводства 0,0 3,9 2,0 8,2 3,4 -0,3 2,1 Продукция животноводства 0,5 4,3 -1,2 8,1 6,9 -1,3 5,1

В январе-сентябре т.г. цены на кукурузу повысились на 9,8%, рожь - на 9,7%, ячмень - на 7,3%, рис - на 3,2%, овес - на 5%, просо - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 1,5%, пшеницу - на 0,1%.

Капуста подорожала на 20%, картофель - на 12,4%, морковь столовая - на 8,4%, огурцы открытого грунта - на 7,5%, лук репчатый - на 5,8%, свекла столовая - на 4,2%, а помидоры открытого грунта подешевели на 10,2%. Цены на семена подсолнечника снизились на 2,6%, бахчевые культуры - на 1,3%, а на горох сушеный - повысились на 7,8%, бобы соевые - на 6%.

Мясо овец подорожало на 6,8%, скота крупного рогатого - на 4,6%, лошадей - на 4,3%, свиней - на 4,1%, а мясо птиц подешевело на 2,3%. Цены на яйца снизились на 27,8%, а на мед - повысились на 3,2%, молоко сырое - на 2,9%, шерсть овечью - на 0,9%.