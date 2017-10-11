Цены производителей на продукцию сельского хозяйства за девять месяцев 2017 года повысились на 1%
В сентябре т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2%, а продукция животноводства - дешевле на 1,2%.
|
Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Сентябрь 2017г. к
|
Январь-
сентябрь
2017г.к
январю-
сентябрю
2016г.
|
III квартал 2017г. к
|
августу
2017г.
|
сентябрю
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
II кварталу
2017г.
|
III кварталу
2016г.
|
Продукция сельского хозяйства
|
0,2
|
4,4
|
1,0
|
8,5
|
5,0
|
-0,6
|
3,6
|
Продукция растениеводства
|
0,0
|
3,9
|
2,0
|
8,2
|
3,4
|
-0,3
|
2,1
|
Продукция животноводства
|
0,5
|
4,3
|
-1,2
|
8,1
|
6,9
|
-1,3
|
5,1
В январе-сентябре т.г. цены на кукурузу повысились на 9,8%, рожь - на 9,7%, ячмень - на 7,3%, рис - на 3,2%, овес - на 5%, просо - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 1,5%, пшеницу - на 0,1%.
Капуста подорожала на 20%, картофель - на 12,4%, морковь столовая - на 8,4%, огурцы открытого грунта - на 7,5%, лук репчатый - на 5,8%, свекла столовая - на 4,2%, а помидоры открытого грунта подешевели на 10,2%. Цены на семена подсолнечника снизились на 2,6%, бахчевые культуры - на 1,3%, а на горох сушеный - повысились на 7,8%, бобы соевые - на 6%.
Мясо овец подорожало на 6,8%, скота крупного рогатого - на 4,6%, лошадей - на 4,3%, свиней - на 4,1%, а мясо птиц подешевело на 2,3%. Цены на яйца снизились на 27,8%, а на мед - повысились на 3,2%, молоко сырое - на 2,9%, шерсть овечью - на 0,9%.
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