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Цены производителей на продукцию сельского хозяйства за девять месяцев 2017 года повысились на 1%

 

В сентябре т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2%, а продукция животноводства - дешевле на 1,2%.

 

Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства

в процентах, прирост +, снижение -

 

Сентябрь 2017г. к

Январь-

сентябрь

2017г.к

январю-

сентябрю

2016г.

III квартал 2017г. к

августу

2017г.

сентябрю

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

II кварталу

2017г.

III кварталу

2016г.

Продукция сельского хозяйства

0,2

4,4

1,0

8,5

5,0

-0,6

3,6

Продукция растениеводства

0,0

3,9

2,0

8,2

3,4

-0,3

2,1

Продукция животноводства

0,5

4,3

-1,2

8,1

6,9

-1,3

5,1

 

В январе-сентябре т.г. цены на кукурузу повысились на 9,8%, рожь - на 9,7%, ячмень - на 7,3%, рис - на 3,2%, овес - на 5%, просо - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 1,5%, пшеницу - на 0,1%.

Капуста подорожала на 20%, картофель - на 12,4%, морковь столовая - на 8,4%, огурцы открытого грунта - на 7,5%, лук репчатый - на 5,8%, свекла столовая - на 4,2%, а помидоры открытого грунта подешевели на 10,2%. Цены на семена подсолнечника снизились на 2,6%, бахчевые культуры - на 1,3%, а на горох сушеный - повысились на 7,8%, бобы соевые - на 6%.

Мясо овец подорожало на 6,8%, скота крупного рогатого - на 4,6%, лошадей - на 4,3%, свиней - на 4,1%, а мясо птиц подешевело на 2,3%. Цены на яйца снизились на 27,8%, а на мед - повысились на 3,2%, молоко сырое - на 2,9%, шерсть овечью - на 0,9%.

 

r09-10-2017-2

 

11 октября 2017, 11:12
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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