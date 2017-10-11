Государство будет обеспечивать военных жильем

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений» , передает корреспондент Zakon.kz





«Законопроектом предусмотрен новый алгоритм решения жилищных вопросов военнослужащих и членов их семей. Цель и суть законопроекта заключается в обеспечении всех категорий нуждающихся военнослужащих собственным жильем за счет государства», - сказал заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, представляя документ депутатам.





По его словам, проект закона предусматривает следующий механизм: на личные счета военнослужащих банка второго уровня ежемесячно будут перечисляться жилищные выплаты, размеры которых будут складываться из стоимости одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе, умноженной на нормы положенности по составу семьи, то есть из расчета 18 кв. м. на одного человека.





«Данный способ решения жилищного вопроса имеет несомненное преимущество. Жилищные выплаты могут быть использованы на следующие цели: приобретение жилища с использованием ипотечного кредита; оплату аренды жилища, в том числе с последующим выкупом; уплату взносов в долевом строительстве жилья, в жилищном и жилищно-строительном кооперативе, накопление жилищно-строительных сбережений и улучшение жилищных условий», - отметил он.





Замглавы ведомства добавил, что законопроект направлен на решение и других проблемных вопросов обеспечения жильем военнослужащих. В первую очередь это решение наболевшего вопроса обеспечения жильем военных пенсионеров, посвятивших 20 и более лет своей жизни воинской службе.





«Многие из них, не имея возможности переехать, до сегодняшнего дня вынуждены проживать в служебных квартирах в закрытых и обособленных городках. Другая часть военных пенсионеров уволена с воинской службы без предоставления жилья. При этом пенсионеры, уволенные без предоставления какого-либо жилья, получат единовременную компенсацию уже в 2018 году. То есть их право на жилище будет полностью реализовано. А военным пенсионерам, продолжающим проживать в закрытых и обособленных городках, будет выплачена также единовременная компенсация. Это даст возможность освоить имеющийся служебно-жилищный фонд ведомств и заселить туда нуждающихся в жилье военнослужащих», - подчеркнул Т. Мухтаров.





Также одной из новелл проекта закона решается жилищный вопрос членов семьи военнослужащих, погибших, умерших при прохождении воинской службы. Здесь предусмотрена единовременная денежная компенсация в размере рыночной стоимости нового жилья в регионе, в котором погибший, умерший военнослужащий проходил службу. Кроме того,рассматривается вопрос обеспечения жильем военнослужащих, получивших увечья или заболевания, вследствие чего снятых с воинского учета. Этим категориям военнослужащих также предлагается выплатить единовременную денежную компенсацию по рыночной стоимости нового жилья.





«Другая норма касается военнослужащих, обеспеченных служебным жильем, которое не подлежит приватизации вследствие нахождения их в закрытых военных городках и заставах. Согласно законопроекту им будут перечисляться 50% от жилищных выплат в соответствующем регионе. Это будет справедливо, поскольку государство указанных военнослужащих обеспечивает бесплатным служебным жильем и оплачивает им коммунальные услуги. Поэтому военнослужащие могут получаемые помимо этого 50% на жилищные выплаты накапливать и поучаствовать в различных банковских программах ипотечного кредитования (…)», - отметил заместитель министра.





В заключение он уточнил, что законопроект позволит решить вопрос более 60 тысяч нуждающихся в жилье военнослужащих и сотрудников всех сфер силовых структур.





«Ожидается обеспечить жильем большой пласт наших граждан. При этом раньше все военнослужащие, уволенные без предоставления жилья с воинской службы, вставали в очередь в местные исполнительные органы. Теперь данная дополнительная нагрузка также будет исключена. Данный механизм даст возможность рационально использовать бюджетные средства», - заключил Т. Мухтаров.





Ксения Давыдова, Астана