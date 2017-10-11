Об изменении цен в строительстве за 9 месяцев 2017 года

За девять месяцев текущего года индекс цен на строительно-монтажные работы составил 103,9%, на машины и оборудование - 101,9%, прочие работы и затраты - 103,8%.

Изменение цен в строительстве в процентах, прирост Сентябрь 2017г. к III квартал 2017г. к августу 2017г. декабрю 2016г. сентябрю 2016г. декабрю 2015г. II кварталу 2017г. III кварталу 2016г. Индекс цен в строительстве 0,5 3,6 4,6 8,4 4,4 1,1 Строительно-монтажные работы 0,6 3,9 4,9 8,6 4,6 1,2 Машины и оборудование 0,3 1,9 2,6 5,4 2,5 0,7 Прочие работы и затраты 0,4 3,8 5,0 9,8 5,6 1,5

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 2,9%.

Цены на портландцемент выросли на 9,7%, битум - на 7,7%, лесоматериалы - на 4,1%, щебень - на 3,6%, стекло листовое - на 3,1%, краски и эмали - на 2,8%, песок - на 1,8%, трубы - на 1,6%, кирпич - на 0,8%. Линолеум стал дешевле на 6,2%, гипс - на 4,6%, изделия строительные из пластмассы - на 3%.