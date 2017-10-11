Об изменении цен в строительстве за 9 месяцев 2017 года
За девять месяцев текущего года индекс цен на строительно-монтажные работы составил 103,9%, на машины и оборудование - 101,9%, прочие работы и затраты - 103,8%.
|
Изменение цен в строительстве
|
в процентах, прирост
|
|
Сентябрь 2017г. к
|
III квартал 2017г. к
|
августу
2017г.
|
декабрю
2016г.
|
сентябрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
II кварталу
2017г.
|
III кварталу
2016г.
|
Индекс цен в строительстве
|
0,5
|
3,6
|
4,6
|
8,4
|
4,4
|
1,1
|
Строительно-монтажные работы
|
0,6
|
3,9
|
4,9
|
8,6
|
4,6
|
1,2
|
Машины и оборудование
|
0,3
|
1,9
|
2,6
|
5,4
|
2,5
|
0,7
|
Прочие работы и затраты
|
0,4
|
3,8
|
5,0
|
9,8
|
5,6
|
1,5
Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 2,9%.
Цены на портландцемент выросли на 9,7%, битум - на 7,7%, лесоматериалы - на 4,1%, щебень - на 3,6%, стекло листовое - на 3,1%, краски и эмали - на 2,8%, песок - на 1,8%, трубы - на 1,6%, кирпич - на 0,8%. Линолеум стал дешевле на 6,2%, гипс - на 4,6%, изделия строительные из пластмассы - на 3%.
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