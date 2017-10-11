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Об изменении цен в строительстве за 9 месяцев 2017 года

 

За девять месяцев текущего года индекс цен на строительно-монтажные работы составил 103,9%, на машины и оборудование - 101,9%, прочие работы и затраты - 103,8%.

 

Изменение цен в строительстве

в процентах, прирост

 

Сентябрь 2017г. к

III квартал 2017г. к

августу

2017г.

декабрю

2016г.

сентябрю

2016г.

декабрю

2015г.

II кварталу

2017г.

III кварталу

2016г.

Индекс цен в строительстве

0,5

3,6

4,6

8,4

4,4

1,1

Строительно-монтажные работы

0,6

3,9

4,9

8,6

4,6

1,2

Машины и оборудование

0,3

1,9

2,6

5,4

2,5

0,7

Прочие работы и затраты

0,4

3,8

5,0

9,8

5,6

1,5

 

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 2,9%.

Цены на портландцемент выросли на 9,7%, битум - на 7,7%, лесоматериалы - на 4,1%, щебень - на 3,6%, стекло листовое - на 3,1%, краски и эмали - на 2,8%, песок - на 1,8%, трубы - на 1,6%, кирпич - на 0,8%. Линолеум стал дешевле на 6,2%, гипс - на 4,6%, изделия строительные из пластмассы - на 3%.

 

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11 октября 2017, 11:11
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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