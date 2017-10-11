В сентябре 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В сентябре 2017г. инфляция составила 0,3%. Цены в промышленности выросли на 2,8%, строительстве и оптовой торговле - по 0,5%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,2%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.