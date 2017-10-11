В сентябре 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В сентябре 2017г. инфляция составила 0,3%. Цены в промышленности выросли на 2,8%, строительстве и оптовой торговле - по 0,5%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,2%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Сентябрь 2017г. к
|
Январь-сентябрь
2017г. к
январю-сентябрю
2016г.
|
августу
2017г.
|
сентябрю
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Потребительские цены
|
0,3
|
7,1
|
4,2
|
13,1
|
7,5
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
2,8
|
9,5
|
8,6
|
25,4
|
15,9
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
0,9
|
9,9
|
6,4
|
19,2
|
12,1
|
Цены в строительстве
|
0,5
|
4,6
|
3,6
|
8,4
|
4,4
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
0,2
|
4,4
|
1,0
|
8,5
|
5,0
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
0,2
|
6,1
|
6,5
|
11,4
|
4,5
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
11,4
|
6,6
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
6,1
|
6,1
|
4,0
|
4,4
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,5
|
5,0
|
3,0
|
15,2
|
6,5
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
3,8
|
3,8
|
5,1
|
15,0
|
11,7
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
1,1
|
6,9
|
3,5
|
20,4
|
8,7
|
*) Данные за август 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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