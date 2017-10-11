Казахстан может стать крупнейшим экспортером топлива для атомных электростанций. Об этом сегодня в ходе 18-го совещания на форуме ядерной кооперации в Азии (FNCA) сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Он отметил, что сегодня Казахстан является лидером в добыче природного урана, а национальная компания «КазАтомПром» и ее партнерские компании (дочерние и совместные компании) в целом поставляют на рынок порядка 40% природного урана, что и является мировым лидерством.





«Это в принципе хорошо, но цель которую мы сегодня ставим перед отраслью – продолжать оставаться мировым лидером по добыче и продаже урана на рынке, но не ограничиваться этим, а постепенно трансформироваться в глобального, крупного игрока по торговле продукции более высокого передела (это топливо для атомных станций), и на этом пути Казахстан сейчас двигается», - сказал министр.





Сегодня в Казахстане только начинают развиваться технологии передела или обогащения урана. Создано совместное казахстано-российское предприятие, на котором можно проводить операции по обогащению урана. Также Казахстан работает над вопросом конверсии. Помимо этого, в 2019 году завершится строительство казахстано-китайского завода по производству топливных сборок, которые будут обеспечивать 5 электростанций в Китае.





«Направление в нашей стране в урановой отрасли взято правильное, максимальная доходность, прибыль от следующих переделов должна оставаться в нашей стране, и мы сегодня прорабатываем аналогичные проекты (как с китайскими партнерами) с нашими арабскими друзьями-партнерами, которые собираются десятки атомных электростанций строить с нашими украинскими коллегами, мы в обсуждении с нашими коллегами с Российской Федерации. И «КазАтомПром» ведет, и министерство энергетики ведет в этом направлении переговоры, скоординированная позиция у нас есть», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана