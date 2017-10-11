Госорганы не заинтересованы в исполнении адмштрафов, утверждают судоисполнители

Государственные органы не уведомляют население о наличии штрафов и не заинтересованы в исполнении административных штрафов. Об этом говорилось на коллегии Республиканской палаты частных судебных исполнителей по итогам работы за 9 месяцев 2017 года, передает Zakon.kz.





«Это усугубило работу ЧСИ и вызывает в их адрес волну недовольств со стороны граждан. По этой причине, частные судебные исполнители предлагают возложить исполнение взысканий административных штрафов на сами государственные органы, ибо они имеют собственные рычаги воздействия на правонарушителей по КоАП, такие как удержание из заработной платы сумм штрафа и другие», - говорят в ЧСИ.- По причине несвоевременного уведомления государственными органами населения о наличии штрафов срок добровольного погашения 30 дней проходит формально. Отсюда и возникает проблема «висящих штрафов».





На коллегии также отмечалось, что передача с 1 января 2016 года исполнительных дел по взысканию штрафов в доход государства усугубила развитие частного судебного исполнения. Потому как исполнение таких дел несет затратный характер, а из-за большого количества дел по штрафам возросла нагрузка на ЧСИ. Участились проверки данных дел со стороны территориальных органов юстиции и прокуратуры.





«Так из-за нехватки времени, нагрузки, нерентабельности на рассмотрение данной категории дел по итогам 9 месяцев текущего года было привлечено к дисциплинарной ответственности 234 частных судебных исполнителя, что составляет 30% от общего количества привлеченных региональными палатами», - отметили в палате.





Сейчас, по данным ЧСИ, в портфеле частных судебных исполнителей на исполнении находится 2 254 983 исполнительных производства, на сумму 2 378 млрд тенге. Из них, исполнительных производств о взыскании административных штрафов составляет 914 204 документов (40,5%) на сумму 15,3 млрд. тенге. Поступило в бюджет в текущем году 5,3 млрд тенге.



