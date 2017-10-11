Назарбаев объявил выговор Бозумбаеву
11 октября 2017, 11:15
Министр не обеспечил должный контроль за внутренним рынком горюче-смазочных материалов.
Распоряжением главы государства на основании представления Премьер-Министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор Министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Напомним, вчера на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений. Вице-министра энергетики Асета Магауова освободили от занимаемой должности.
Также вчера стало известно, что вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ.
Фото: газета "Литер"
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