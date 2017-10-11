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Утверждена Методика расчета производительности труда

Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2017 года № 129 «Об утверждении Методики расчета производительности труда» (не введен в действие)

Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан при осуществлении расчетов производительности труда.

Производительность труда рассчитывается ежегодно и ежеквартально (на кумулятивной основе) в разрезе экономической деятельности.

Производительность труда (тысяч тенге/человек) рассчитывается по следующей формуле:

 

Утверждена Методика расчета производительности труда (аннотация к документу от 15.09.2017)

где:

Pj - производительность труда (тысяч тенге/человек);

GVA - ВДС по видам экономической деятельности (миллион тенге);

Е - численность занятого населения (человек).

В численность занятого населения включены наемные работники, самостоятельно занятые работники.

12. Перевод единицы измерения производительности труда на одного занятого в доллары США осуществляется применением среднего за период обменного курса Национального Банка Республики Казахстан.

 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

 

11 октября 2017, 11:35
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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