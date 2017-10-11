Утверждена Методика расчета производительности труда (аннотация к документу от 15.09.2017)

Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан при осуществлении расчетов производительности труда. Производительность труда рассчитывается ежегодно и ежеквартально (на кумулятивной основе) в разрезе экономической деятельности. Производительность труда (тысяч тенге/человек) рассчитывается по следующей формуле: где: P j - производительность труда (тысяч тенге/человек); GVA - ВДС по видам экономической деятельности (миллион тенге); Е - численность занятого населения (человек). В численность занятого населения включены наемные работники, самостоятельно занятые работники. 12. Перевод единицы измерения производительности труда на одного занятого в доллары США осуществляется применением среднего за период обменного курса Национального Банка Республики Казахстан. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.