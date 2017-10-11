Утверждена Методика расчета производительности труда (аннотация к документу от 15.09.2017)

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Утверждена Методика расчета производительности труда
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Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2017 года № 129 «Об утверждении Методики расчета производительности труда» (не введен в действие)
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Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан при осуществлении расчетов производительности труда.
Производительность труда рассчитывается ежегодно и ежеквартально (на кумулятивной основе) в разрезе экономической деятельности.
Производительность труда (тысяч тенге/человек) рассчитывается по следующей формуле:
где:
Pj - производительность труда (тысяч тенге/человек);
GVA - ВДС по видам экономической деятельности (миллион тенге);
Е - численность занятого населения (человек).
В численность занятого населения включены наемные работники, самостоятельно занятые работники.
12. Перевод единицы измерения производительности труда на одного занятого в доллары США осуществляется применением среднего за период обменного курса Национального Банка Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
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