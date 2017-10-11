ЧП произошло на ул.Гоголя в Алматы, серьезно пострадал рабочий

В Алматы на ул.Гоголя, пересечение с ул.Тулебаева, произошло ЧП, в результате которого серьезно пострадал рабочий,





"Был взрыв при строительных работах в метре от меня и моих детей. Очень пострадал рабочий. Мы в шоке. Хорошо, рядом проезжала скорая. Надеюсь с мужчиной все будет хорошо", - написала в Facebook очевидец ЧП Индира Хаметчина.









В пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи» Алматы сообщили, что при проведении строительных работ рабочий получил электротравму. Мужчину ударило током. Его госпитализировали в 4 ГКБ.



