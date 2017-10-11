Южнокорейские собаки начали "мстить" своим владельцам

Жертвами домашних животных становятся, как правило, дети и пожилые люди, для которых даже один укус может порой стать смертельным.

В Южной Корее все чаще происходят убийства собаками своих собственных владельцев. Местные эксперты уже начинают бить тревогу и призывают не забывать, что братья наши меньшие остаются в первую очередь зверьми, передает передает РИА Новости





Шестого октября в одной из обычных южнокорейских многоэтажек в столичной провинции Кёнгидо взрослая 7-летняя собака традиционной местной породы чиндо напала на маленького ребенка, перекусив ему горло. Несмотря на то что его удалось оперативно доставить в больницу и начать лечение, через три дня он скончался.





Как потом выяснила полиция, инцидент произошел, когда мама выводила ребенка на прогулку из комнаты в зал, где жила собака. Хотя для нее и было устроено ограждение, оно было высотой всего 60 сантиметров, и домашний питомец мог легко его перепрыгнуть. Несмотря на свою бесконечную преданность хозяевам, мягкий характер и довольно милую внешность, корейский чиндо — это все же охотничья собака, и ее потенциальную агрессивность владельцы явно недооценили.



