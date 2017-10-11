На утренних торгах нацвалюта продолжила укрепляться

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 335,87 тенге за доллар (-1,61 тенге), сообщает Zakon.kz.





Первая сделка прошла по цене 337,25 тенге за доллар и стала максимальной стоимостью. Минимальная цена - 335 тенге за доллар.





Объем торгов составил 121, 9 млн долларов (+51 900 тыс. USD).





По данным Kurs.kz, в обменниках продаются по 335,5-339,9 тенге.





Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.03 по времени Астаны составила 56,70 доллара за баррель.





При этом средневзвешенный курс китайского юаня составил 51 тенге за юань (-0,2611 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-50 тыс. юаней).



