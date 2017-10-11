Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, эксплуатации и содержанию транспортных средств (железнодорожных, воздушных, автомобильных, внутренних водных) (далее - транспортные средства), применяемых для перевозки пассажиров (специального контингента), пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды, радиоактивных, опасных химических и токсических веществ, грузов и условиям перевозки пассажиров и грузов.

Работники транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов, утверждаемых государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно пункту 6 статьи 144 и статьи 145 Кодекса (далее - документы нормирования).

Рабочие места обеспечиваются медицинской аптечкой с набором медикаментов и перевязочных материалов согласно состава, утвержденного в соответствии с подпунктом 109) пункта 1 статьи 7 Кодекса (далее - медицинская аптечка).

Для уборки и дезинфекции транспортных средств используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан (далее - моющие и дезинфицирующие средства).

Эксплуатация транспортных средств допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс).

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.