Назарбаев объявил выговор Бозумбаеву

Распоряжением главы государства на основании представления Премьер-Министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор Министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Напомним, вчера на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений. Вице-министра энергетики Асета Магауова освободили от занимаемой должности.

Также вчера стало известно, что вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ.