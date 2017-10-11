На рынке в Алматы изъяли 260 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения

Товар был маркирован учетно-контрольными марками Таджикистана и Кыргызстана.

7 октября сотрудниками Департамента госдоходов по городу Алматы на автостоянке рынка «Самал» в Жетысуском районе мегаполиса, пресечён факт транспортировки 260 тысяч пачек сигарет без соответствующих документов на общую сумму 83,2 миллиона тенге.





Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД Алматы К. Балтабеков, передает Zakon.kz





"Товар был маркирован учетно-контрольными марками Таджикистана и Кыргызстана. Мужчина, транспортировавший сигареты на автомашине Volvo, не смог пояснить происхождение данного товара, так как, по его словам, он является лишь водителем. Изъятая продукция помещена на временное хранение на таможенный пост "Жетысу" в Алматы. По данному факту ведется проверка", - говорится в сообщении.





Напомним, в Алматы органами государственных доходов проводиться акция по борьбе с "теневой экономикой". Обо всех фактах реализации подакцизной продукции (алкогольной, табачной) сомнительного происхождения можно сообщать по телефонам: 8727- 267 69 29, 267 69 37.



