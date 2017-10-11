Касымбек прокомментировал ЧП с самолетом в Уральске
11 октября 2017, 12:17
Глава ведомства отметил, что пока придерживается версии, что авиасудно во время полета столкнулось со стаей птиц.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек предположил, что итоговое заключение комиссии по факту ЧП с самолетом в аэропорту Уральска будет основываться именно на причинах столкновения авиасудна с птицами, передает корреспондент Zakon.kz.
«Вчера самолет производил технический облет аэропорта. Это нормальная практика: проверяются авиационные, другие наземные службы», - сказал он в кулуарах правительства журналистам.
Глава ведомства отметил, что придерживается пока версии, что авиасудно во время полета столкнулось со стаей птиц.
«Сейчас с утра там находится комиссия. Уже предварительно видно, что остатки птиц видны на лобовом стекле и других частях самолета. Вероятно, итоговое заключение будет такое, потому что это наглядно видно», - пояснил Ж. Касымбек.
Ксения Давыдова, Астана
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882684-58c630a7e2ec45930dd908d260282862
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...