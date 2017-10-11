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Касымбек прокомментировал ЧП с самолетом в Уральске

11 октября 2017, 12:17

Глава ведомства отметил, что пока придерживается версии, что авиасудно во время полета столкнулось со стаей птиц.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек предположил, что итоговое заключение комиссии по факту ЧП с самолетом в аэропорту Уральска будет основываться именно на причинах столкновения авиасудна с птицами, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вчера самолет производил технический облет аэропорта. Это нормальная практика: проверяются авиационные, другие наземные службы», - сказал он в кулуарах правительства журналистам.

Глава ведомства отметил, что придерживается пока версии, что авиасудно во время полета столкнулось со стаей птиц.

«Сейчас с утра там находится комиссия. Уже предварительно видно, что остатки птиц видны на лобовом стекле и других частях самолета. Вероятно, итоговое заключение будет такое, потому что это наглядно видно», - пояснил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова, Астана


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