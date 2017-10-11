СМИ: подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама "тренировалась" на другой жертве

Одна из подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама за два дня до его гибели напала на другого человека тем же способом, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на полицию,

По информации телеканала, камеры видеонаблюдения аэропорта, где напали на Ким Чен Нама, за два дня до его смерти зафиксировали, как вьетнамка Зоан Тхи Хыонг подошла к незнакомцу сзади и начала втирать какое-то вещество ему в лицо. Таким же способом и в том же терминале аэропорта позднее был убит и брат северокорейского лидера. Как сообщается, офицер полиции Ван Азис отметил, что нападение на Ким Чен Нама было "довольно агрессивным" по сравнению с данным случаем.





В прошлый понедельник в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама. Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.





В Южной Корее сразу признали в погибшем брата Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао, хотя в Пхеньяне официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.



