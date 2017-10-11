В ЗКГУ имени М. Утемисова создан институт «Рухани жаңғыру»

В ходе встречи презентована работа института «Рухани жаңғыру» и проектного офиса, созданного при университете.

В Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова прошел круглый стол «Модернизация 3.0: Модернизация общественного сознания», в работе которого принял участие аким ЗКО А.Кульгинов.





По словам акима области, для реализации проектов в рамках «Рухани жаңғыру» в области активно ведет работу региональный проектный офис. Два исторических объекта области были включены в республиканскую карту «100 сакральных мест Казахстана». Это музейный комплекс Жангир хана и городище Жайык. Также ведется работа по изучению исторических памятников, которые можно отнести к микро сакральным местам.





Местным телеканалам запущена интеллектуальная игра для школьников «Эрудит», которая направлена на ознакомление и применение последних новшеств в ІТ сфере: робототехники, конструировании и т.д. Также на площадке телеканала «Казахстан-Орал» в программе «Социум», в прямом эфире, обсуждаются актуальные вопросы области с участием экспертов той или иной сферы.





В работе круглого стола принял участие директор Института Евразийской интеграции Г. Ныгыметов. Он в своем выступлении отметил, что по результатам социологических опросов, проведенных Институтом по регионам Казахстана, население ЗКО оказалось среди наиболее информированных казахстанцев о Третьей модернизации страны. 73% респондентов в ЗКО считают проект «Туған жер» важным, проявляя тем самым большую ответственность и заботу о родном крае.









В ходе встречи презентована работа института «Рухани жаңғыру» и проектного офиса, созданного при университете. Для реализации поставленных задач, перед созданным институтом, сформирована рабочая группа в составе 32 преподавателей.





Работа института направлена на организацию и проведение обучающих семинаров для целевых аудиторий – государственных служащих, руководителей предприятий, учителей школ, представителей СМИ, этнокультурных мероприятий по продвижению направлений программной статьи и основам проектного менеджмента, совместно с зарубежными партнерами из Польши разработка и реализация проекта «Перспективы формирования и развития туристического кластера в ЗКО», подготовка и выпуск научно-просветительских изданий по истории, краеведению региона.





Участниками круглого стола также поднят вопрос перехода казахского алфавита на латинскую графику, которые поддержали принятый стандарт и подчеркнули значимость данного процесса.





Завершился круглый стол подписанием двухстороннего меморандума о сотрудничестве между Институтом Евразийской интеграции и ЗКГУ имени М.Утемисова.



