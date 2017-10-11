В Актюбинской области при финансировании БРК будут газифицированы 10 населенных пунктов

В рамках Проекта предполагается увеличить долю газифицированного населения Актюбинской области к 2020 году до 96% с нынешнего уровня 85%, или в абсолютных показателях – до 801 000 человек.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) открыл кредитную линию АО «ҚазТрансГаз Аймақ» для реализации проекта газификации десяти населенных пунктов (Комсомол, Талдысай, Еңбек, Алтынды, Косистек, Аккудук, Ыргыз, Уил, Богословка, Жайсан) и модернизации газораспределительных сетей Актюбинской области (далее – Проект). Общая стоимость Проекта составляет 21,772 млрд тенге. БРК предоставил займ сроком до 10 лет в сумме 13,023 млрд тенге.





В рамках Проекта будут построены газопроводы общей протяженностью 477,4 км, а также модернизированы 31,4 км действующих газопроводов и две автоматизированные газораспределительные станции (АГРС) в городах Актобе и Кандыагаш. В результате реализации Проекта планируется дополнительно обеспечить природным газом более 30 000 жителей региона.





При этом общий объем транспортировки газа по новым и модернизированным газораспределительным сетям после завершения Проекта составит 1,493 мллд м3/год. В рамках Проекта предполагается увеличить долю газифицированного населения Актюбинской области к 2020 году до 96% с нынешнего уровня 85%, или в абсолютных показателях – до 801 000 человек.





«Стоит отметить, что АГРС-300, построенная в рамках данного Проекта в г. Актобе, является самой мощной в Казахстане. Данный проект реализован в целях увеличения мощности и снижения нагрузки на уже работающие в городе АГРС. В рамках строительства данного объекта было проложено около 32 км новых газопроводов, построено 2 газорегуляторных пункта», - отметил Генеральный директор АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Манас Тасыбаев.





«Сеть газопроводов Актюбинской области в настоящее время позволяет обеспечивать природным газом 6 городов и 85 населенных пунктов области. В остальных районах области используется привозной сжиженный углеводородный газ. Реализация данного Проекта позволит существенно улучшить газотранспортную инфраструтуру, обеспечивающую актуальные нужды населения региона», - подчеркнула старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Асем Шакенова.





АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».





АО «ҚазТрансГаз Аймақ» - крупнейшая газоснабжающая компания в Республике Казахстан, обслуживающая более 8 млн жителей и более 35 тыс. предприятий, занимающая 95% рынка сбыта товарного газа в Казахстане.



