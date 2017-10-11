Попавший в ДТП автобус из ЮКО прошел транспортный контроль при въезде в Россию

6 октября во Владимирской области казахстанский автобус заглох на переезде и столкнулся с пассажирским поездом на станции Покров.

По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, попавший в ДТП автобус прошел российский транспортный контроль и пограничный перед тем, как въехал на территорию России , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Насколько мы знаем, он (автобус) в соответствии с законодательством России въехал. Российские органы транспортного контроля не имели к нему какие-то претензии на въезде, то есть он прошел пограничную службу, транспортную инспекцию России, к нему претензий не было», - сказал глава ведомства журналистам.





В то же время он прокомментировал вопрос по поводу срока эксплуатации попавшего в ДТП автобуса, который якобы «исчерпал свои ресурсы».





«У нас такой информации нет, наверное, в случае если бы автотранспортное средство было в таком состоянии, российские коллеги не должны были допускать его на свою территорию», - пояснил Ж. Касымбек.





Напомним, 6 октября во Владимирской области казахстанский автобус заглох на переезде и столкнулся с пассажирским поездом на станции Покров. Число погибших в ДТП составило 17 человек. В автобусе находилось трое казахстанцев, в том числе казахстанцем был один из погибших водителей.





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