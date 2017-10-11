МИР РК: Трассу «Жетыбай-Жанаозен» отремонтируют на сэкономленные деньги

Сегодня министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК представил проект Закона "О ратификации Письма-соглашения между РК и АБР относительно поправок к Соглашению о займе на реконструкцию участка «Шетпе-Актау» протяженностью 170 км", передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.





Соглашение было подписано 18 июня 2013 года на сумму 371 млн. долларов США и ратифицировано законом 26 декабря 2013 года.





"При реконструкции участка дороги «Шетпе-Актау» образовалась экономия на общую сумму 159 миллионов долларов США (займ АБР – 140 млн. долларов и РБ – 19 млн. долларов). Правительством принято решение часть сэкономленных средств в размере 73,3 млн. долларов использовать на реконструкцию соседнего участка «Жетыбай-Жанаозен», на которое 20 июня 2017 года подписано Письмо-соглашение между Республикой Казахстан и АБР", - сказал министр.





Реализация проекта «Жетыбай-Жанаозен» предусмотрена программой «Нурлы жол». Она будет осуществлена за счет сэкономленных средств, поэтому увеличение суммы займа, и соответственно, обязательств заемщика не предполагается. Срок реализации проекта 2017-2021 годы (3 года строительства и 2 года гарантийный период).



