Сбытчиков элитного наркотика приговорили в Астане к длительным срокам

Торговали кокаином как в Астане, так и в Алматы.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор преступной группе из 5 человек, занимавшейся сбытом экстази и кокаина в Алматы и столице, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда Астаны.





На скамье подсудимых были две женщины и трое мужчин.





Из материалов дела следует, что 30 декабря 2016 года А. в Астане незаконно сбыла М. за 200 000 тенге 15 таблеток психотропного вещества «экстази» весом 1,7686 гр., что является особо крупным размером.





"13 февраля 2017 года А. в группе лиц по предварительному сговору с А.,Э., Г., незаконно сбыли М. за 1450 долларов США наркотическое средство «кокаин», весом 1,9589 гр., в особо крупном размере. 14 апреля 2017 года А., в группе по предварительному сговору с А.,Э. и другими лицами, незаконно сбыли М. в городе Алматы «кокаин» весом 188,75 гр., в особо крупном размере", - говорится в сообщении суда.





Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам обе женщины и один мужчина признаны виновными по ст.297 ч.3 п.п.1,2,3 УК РК, и осуждены к 11 годам и 11 годам 3 месяцам лишения свободы, соответственно, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Этим же приговором еще двое мужчин признаны виновными по ст.297 ч.3 п.п. 1,3 УК РК, и осуждены к 11 годам и 11 годам 3 месяцам лишения свободы, соответственно, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Отбытие лишение свободы женщинам определено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, мужчинам - в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности





Приговор не вступил в законную силу.



