Депутат о топливном кризисе: Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь

В то же время мажилисмен посчитал, что за год цены на бензин повышались три раза.

Депутат мажилиса парламента Павел Казанцев подверг критике правительство за сложившуюся ситуацию с проблемами на топливном рынке страны , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Из года в год ситуация с нехваткой бензина повторяется с постоянной периодичностью. При этом каждый раз казахстанцы задаются вопросом, почему в нефтедобывающей стране рынок так регулярно лихорадит от дефицита бензина и от постоянно растущих цен на него, а уполномоченные органы каждый раз находят этому оправдание, проводят многочисленные совещания. Однако ни выводов, ни четкого плана действий по локализации проблем и тем более по прогнозированию предупреждению сезонных перебоев с топливом не имеем», - сказал он, оглашая депутатский запрос в адрес премьер-министра РК на пленарном заседании палаты.





Парламентарий отметил, что несмотря ни на что министр энергетики на заседаниях правительства продолжает уверять, что дефицита топлива нет, а рост цен - явление временное и связанное с очередным ремонтом трех основных НПЗ, и в ноябре-декабре 2017 года ситуация стабилизируется.





«Тем временем почти все автозаправочные станции страны уже обновили ценники и закрепили новые цены на топливо. И это уже третье повышение цен в текущем году. По сравнению с октябрем прошлого года цена на народный бензин марки АИ-92 со 120 тенге выросла в отдельных регионах до 157 тенге, то есть более чем на 20 процентов, а на некоторых заправках его и по новым ценам не найти», - констатировал П. Казанцев.





При этом мажилисмен добавил, что проблема повторяется из года в год, но каждый раз становится абсолютной неожиданностью для правительства.





«Как и проблема с обеспечением населения угля, которая также с неотвратимым постоянством возникает с началом отопительного сезона. Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. А ведь и нефти и угля у нас в избытке. Но правительство пока не может наладить системную работу в этих направлениях и начинается суета в режиме проснувшегося пожарного, когда все двигаются, что-то тушат, а результата практически нет, пока пожар сам не потухнет», - подчеркнул он.





По его словам, казахстанцы ждут именно системной работы и простых решений по важным для каждого вопросов.





«Также у депутатов возникают резонные вопросы. Неужели в правительстве не способны спрогнозировать не самые сложные и ежегодно повторяющиеся одни и те же процессы. Почему не работает система оценки рисков, антикризисные планы и программы, о которых так любят говорить члены правительства», - уточнил депутат.





В заключение он выразил надежду, что принятые главой кабмина дисциплинарные решения повысят ответственность уполномоченных органов за системные провалы в работе, но мажилисмен в свою очередь считает, что в принципе «это ситуацию не изменит».





«Принятые вами меры организационного характера, надеемся, повысят ответственность уполномоченных органов за системные провалы в работе. Однако даже если всех чиновников уволить, в принципе это ситуацию пока не меняет. Потому что общество не получает ответы на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Просим сообщить какие конкретные пошаговые меры для выхода из сложившейся ситуации намерено принять правительство в самое ближайшее время. А также публично изложить казахстанскому обществу четкую позицию по текущей и прогнозируемой ситуации с рынков светлых нефтепродуктов», - резюмировал П. Казанцев.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: Наш Репортер







