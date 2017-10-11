Нефть дорожает на прогнозах сокращения предложения на рынке

Ключевыми ориентирами для инвесторов послужат данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) в среду и от Минэнерго США в четверг. Публикация министерских данных была отложена на один день из-за праздника в США — Дня Колумба, который отмечался в понедельник.

Улучшение прогнозов МВФ по мировой экономике также поддерживает цены на нефть. Во вторник МВФ повысил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017 и 2018 годы на 0,1 процентного пункта — до 3,6% и 3,7% соответственно.





При этом, однако, МВФ снизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы на 1,6 и 1,8 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом — до 50,3 и 50,2 доллара соответственно.



