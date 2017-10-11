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Депутат Конуров пишет сообщения на латинице

11 октября 2017, 13:13

Мажилисмен также признался, что уже практикует правописание на латинице согласно последнему варианту.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров поделился своим мнением касательно последнего варианта алфавита на основе латиницы, сообщает МИА «Казинформ».

«Думаю, последний вариант алфавита более понятен для всех, адекватно воспринимается обществом и будет применяться повсеместно», - сказал он.

Мажилисмен также признался, что уже практикует правописание на латинице согласно последнему варианту.

«Когда я общаюсь с друзьями, я стараюсь писать во всех месенджерах на латинице, именно в том варианте, который был представлен в последний раз», - отметил он.


«Мы видели, что в течение месяца широкая общественность обсуждала этот алфавит, думаю, что казахстанцам не будет проблемой переходить. На сегодняшний день порядка 80% казахстанцев знакомы с латинской графикой. Думаю, что именно эти навыки и знания позволят в ближайшее время спокойно перейти на алфавит на основе латиницы и применять его повседневно», - подчеркнул мажилисмен.

Фото: Atameken Business Channel

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