В Варшаве рассказали, когда подготовят новый отчет о смоленской катастрофе

Новый отчет о причинах катастрофы польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, будет готов весной 2018 года, заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич в эфире телеканала "Республика",

Мачеревич пообещал, что "весной следующего года отчет будет готов". "Конечно, будут готовы его основные результаты – мы сможем сказать, что действительно произошло, как дошло до этой трагедии", — добавил он.

Польский министр пояснил, что в своей работе участники комиссии проводили анализ регистраторов полета, а также работу с фотографиями с места катастрофы и идентичным самолетом в Польше.





Он отметил, что на основе фотографий польские специалисты с помощью "лучшего института в мире, который занимается виртуальными реконструкциями", воспроизведут последние секунды полета. При этом Мачеревич не назвал института.



