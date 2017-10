США направили к границам Северной Кореи два стратегических бомбардировщика

Соединенные Штаты отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения учений вблизи северокорейских границ. Об этом в среду, 11 октября, сообщает Reuters, передает передает Lenta.ru





В полете американские бомбардировщики, отправившиеся с авиабазы на острове Гуам, сопровождают южнокорейские истребители. Чуть позже к ним присоединились два истребителя F-15K Южной Кореи.





Отмечается, что самолеты отработали нанесение ударов по наземным целям у восточного побережья Корейского полуострова, после чего пересекли территорию Южной Кореи и направились в район Желтого моря. После этого, по словам американских военных, они провели учения с участием японских истребителей.

В начале октября стало известно о планах Вашингтона направить к берегам Корейского полуострова очередную авианосную ударную группу с авианосцем USS Ronald Reagan. Его прибытие ожидается в период с 15 по 20 октября.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.