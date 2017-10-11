В Украине депутаты предлагают легализировать оборот криптовалюты

Группа народных депутатов от фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается легализировать оборот криптовалюты в Украине,

«Целью законопроекта является предоставление официального статуса криптовалюте, регуляция правоотношений по ее обращению, хранению, владению, использованию и проведению криптовалютных операций в Украине», - говорится в пояснительной записке к документу.





Законопроектом предлагается возложить функцию государственного регулирования рынка криптовалюты в нашей стране на Национальный банк Украины. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, вопрос регулирования криптовалюты является не только целесообразным, но и необходимым, ведь, как показывает мировая практика, криптовалюта набирает все большую популярность во всем мире, ее развитие запретить технически невозможно и экономически нецелесообразно.





«Указанный законопроект позволит привлечь многомиллионные международные инвестиции в Украину для развития малого, среднего и крупного бизнеса, что в свою очередь положительно повлияет на экономический климат внутри государства, позволит укрепить национальную валюту и увеличить ВВП», - говорится в документе.





При этом, согласно тексту законопроекта, криптовалюта не является средством платежа, но она признается объектом собственности, ее разрешается менять на другие товары или услуги.





«Субъект криптовалютных операций имеет право распоряжаться криптовалютой как ему угодно: менять ее на другую криптовалюту, на электронные деньги, на деньги, товары, услуги и т.д. К криптовалюте будут применены те же нормы, что и к частной собственности, а к криптовалютным транзакциям будут применяться те же правила, что и к договорам обмена», - говорится в законопроекте.





Согласно документу, государство не несет перед владельцами криптовалюты никаких обязательств. Также государство никак не гарантирует деятельность криптювалютных бирж.





Как сообщал УНИАН, 6 октября группа из пяти депутатов подала в Верховную Раду законопроект №7183 «Об обороте криптовалют в Украине».





Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы. На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют, общая капитализация этого рынка - 133 млрд долл.



