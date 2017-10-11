Какие страны инвестировали в Казахстан больше всего

За последние 10 лет больше всего в Казахстан инвестировали Нидерланды. Сумма инвестиций составила 73,2 млрд долларов

В рамках пресс-конференции в Правительстве она привела данные Национального банка в период с 2005 по 2017 годы.

Вместе с тем Л.Джумагалиева отметила объем валового притока прямых иностранных инвестиций по итогам первого полугодия 2017 года, который составил 10,5 млрд долларов. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году. Чистый приток прямых инвестиций вырос на 20% и составил 4,2 млрд долларов.



