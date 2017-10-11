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Какие страны инвестировали в Казахстан больше всего

11 октября 2017, 13:45

Больше всего инвестировали Нидерланды.

За последние 10 лет больше всего в Казахстан инвестировали Нидерланды. Сумма инвестиций составила 73,2 млрд долларов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя Комитета по инвестициям МИР РК Ларису Джумагалиеву.

В рамках пресс-конференции в Правительстве она привела данные Национального банка в период с 2005 по 2017 годы.

Согласно предоставленной информации, среди основных инвесторов также США (28,4 млрд долларов), Швейцария (18,2 млрд долларов), Китай (14,5 млрд долларов), Франция (13,6 млрд долларов), Великобритания ( 12,3 млрд долларов), Россия (10,8 млрд доларов), Италия (5,8 млрд долларов), Япония (5,5 млрд доларов), Бельгия (5,4 млрд долларов).

Вместе с тем Л.Джумагалиева отметила объем валового притока прямых иностранных инвестиций по итогам первого полугодия 2017 года, который составил 10,5 млрд долларов. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году. Чистый приток прямых инвестиций вырос на 20% и составил 4,2 млрд долларов.

Фото: ИноСМИ

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