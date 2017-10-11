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Депутаты высказались по поводу увольнения вице-министра энергетики

11 октября 2017, 13:51

Тем временем цены на бензин в регионах выросли до 200 тенге за литр.

В кулуарах мажилиса парламента РК депутаты прокомментировали кадровые решения, принятые в связи с ситуацией на топливном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Павел Казанцев заметил, что дисциплинарные меры необходимо было принять.

«Кадровые меры, безусловно, надо принимать, и я, допустим, поддерживаю решение премьер-министра, потому что дальше терпеть решение малоэффективное в решении вопросов топливного характера было нельзя», - сказал он.

В то же время парламентарий уточнил, что так или иначе, но в целом это не решит существующей проблемы.

«Проблему надо решать сейчас с бензином, потому что пока ситуация непонятна. Как будет решаться проблема, правительство опять встречает зиму совершенно неожиданным образом, НПЗ каждый год встают на профилактический ремонт и каждый год не создаются запасы топлива. Необходимы системные меры», - считает он.

Насчет последующих действий главы энергетического ведомства депутат полагает, что министру необходимо, в первую очередь, урегулировать ценовой вопрос.

«Бозумбаев (Канат Бозумбаев) вчера объявил свою позицию примерно и как он сейчас поступит - это дело его чести. Надо рассуждать, как он поступит, с точки зрения немедленных и решительных действий. Бензин сегодня в Уральске уже 200 тенге, СМИ давали, это уже совсем не смешно», - отметил П. Казанцев.

Айкын Конуров в свою очередь заявил, что «жертвовать министром» нецелесообразно.

«Жертвовать министром, а уж тем более вице-министром нецелесообразно. Я против любых отставок, я только за то, чтобы проблема решилась, и в итоге казахстанцы имели качественный и дешевый бензин», - сказал он.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: www.ortcom.kz

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