11 октября с 13:00 ч по 14:30 ч и с 21:00 ч по 22:00 ч ИС «ЭСФ» будет недоступна

Уважаемые пользователи!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до вашего сведения, что 11 октября текущего года с 13:00 по 14:30 ч. и с 21:00 ч по 22:00 ч времени г. Астана в связи с проведением технических работ ИС «Электронные счета-фактуры» будет временно недоступна.

КГД МФ РК приносит извинения за причиненные неудобства.