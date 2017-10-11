11 октября с 13:00 ч по 14:30 ч ИС «Электронные счета-фактуры» будет временно недоступна
Уважаемые пользователи!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до вашего сведения, что 11 октября текущего года с 13:00 по 14:30 ч. времени г. Астана в связи с проведением технических работ ИС «Электронные счета-фактуры» будет временно недоступна.
КГД МФ РК приносит извинения за причиненные неудобства.
11 октября 2017, 13:20
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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