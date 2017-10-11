Аким ЮКО посетил завод, ежегодно перерабатывающий 60 тысяч тонн хлопка-сырца

В ходе поездки глава региона ознакомился с технологическим процессом по подготовке хлопка-сырца и готовой продукцией завода «Ақ алтын», расположенного в поселке Асыката.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев побывал с рабочим визитом в Мактааральском районе, где проконтролировал ход реализации поручений Главы государства в районе. Кроме того, ознакомился с деятельностью ряда предприятий, запущенных в рамках государственных программ и встретился с крестьянами района, передает пресс-служба акима ЮКО.





В ходе поездки глава региона ознакомился с технологическим процессом по подготовке хлопка-сырца и готовой продукцией завода «Ақ алтын», расположенного в поселке Асыката.









Коллектив предприятия, созданного полвека назад, в этом году отмечает 50-летие. Здесь работой обеспечены 265 человек. Предприятие ежегодно перерабатывает 60 тысяч тонн хлопка-сырца, экспортируя продукцию в страны СНГ. Отметим, около 70-80% семян хлопка в Казахстане производится эти предприятием. На 400 гектарах кооперации выращивают хлопок, кукурузу, люцерну и другие виды культур. Также на молочно-товарной ферме, подведомственной предприятию, выращивают 200 голов племенного КРС.









«Мактааральский район вносит большой вклад в развитие сельского хозяйства области. В связи с этим, необходимо отметить, что дехканам и крестьянам на должном уровне предоставляется поддержка со стороны государства. Крестьянские хозяйства области, объединившись в кооперативы и благодаря финансовой поддержке РИЦ «Онтустик» и микрофинансовой организации «Ырыс» приумножают свои доходы»», - сказал Ж.Туймебаев.









Стоит отметить, в целях улучшения социально-бытовых условий рабочих и создания максимально благоприятных условий для их жизни, за 50 лет было построено около 100 жилых домов и несколько двухэтажных коттеджей. Вместе с тем, при поддержке предприятия построен детский сад на 140 мест. На сегодняшний день в микрорайоне «Зауыт» поселка Асыката проживают более 220 семей. Здесь полностью решены вопросы с обеспечением жителей газом, питьевой водой и автомобильной дорогой.









Наряду с этим, глава региона посетил цех по производству молочной продукции «Ақ алтын береке» в поселке Асыката и ознакомился с жизнедеятельностью рабочих. Предприятие создано в 2008 году и производит 400 тонн продукции в год. Молоко, сметана, сыр, творог, кефир и другая производимая продукция поставляется на территорию области, тем самым обеспечивая южноказахстанцев экологически чистыми продуктами. На предприятии под руководством Амангелди Суттибаева работой обеспечены 20 человек.









Затем, аким области ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Жаркын» в сельском округе Мактарал. В крестьянском хозяйстве, которое создано в 1997 году, насчитывается 92,2 га земли. В 2017 году на 72,2 га посадили рис, на 15 га – хлопок.









Кроме того, в данном сельском округе Ж.Туймебаев стал свидетелем уборки хлопка крестьянским хозяйством «Багдат». В хозяйстве, площадь которого составляет 278,5 га, в текущем году посадили хлопок на 187,5 га.









Во владении хозяйства, обеспечивающее работой 36 человек, имеется около 30 единиц техники. В целом, в Мактаральском районе хлопком засеяно порядка 94 тыс.га земель. Уборочные работы, проводимые на более 63 тыс. га в стадии завершения. В среднем с одного гектара крестьяне получают 20 центнеров продукции.









Фото: Самат Мырзалиев



