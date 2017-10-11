Идеология нового Налогового кодекса закладывает основы для качественных улучшений – Даленов

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса и сопутствующих к нему законопроектов, которое состоялось в Алматы в понедельник, отметил, что в данных документах предусмотрены изменение идеологи и, внедрение стимулирования и упрощение администрирования, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

«Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Все возникающие поправки предлагается вносить консолидировано одним законопроектом и принимать не позднее 1 июля», - сказал Даленов.

По его словам, для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый режим с обязательным ведением учета доходов и расходов. Предоставляется право выбора режима.

«В целях стимулирования инвестиций в геологоразведку предусмотрена отмена бонуса коммерческого обнаружения, платежа по возмещению исторических затрат для новых лицензий. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей», - сказал первый вице-министр.

Он отметил, что для оздоровления финансового сектора также предлагаются стимулирующие меры. Это вычеты из-за перехода на новый международный стандарт отчетности. Предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК ). Предлагается распространение инвестиционных преференции на существующие предприятия по новым приоритетным проектам.

Предлагается трехвекторное администрирование, сохранение порога для постановки на учет по НДС, введение контрольного счета НДС, сокращение срока исковой давности для малого и среднего бизнеса с 3 до 5 лет и другие изменения.

«Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений», - заключил Даленов.

По итогам его выступления состоялось обсуждение налоговых новелл. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур и общественности