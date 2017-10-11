Автор сообщения о смерти Хворостовского извинилась перед читателями

Также она написала, что извинится перед певцом и его женой и намерена загладить перед ними вину.

Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, опубликовавшая информацию о смерти певца Дмитрия Хворостовского, признала свою ошибку и извинилась перед читателями. Об этом она написала в своем Facebook 11 октября, передает передает Lenta.ru

«Мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив», — отметила она. Сотрудница газеты подчеркнула, что нельзя полагаться на непроверенную информацию, и «все камни в этот раз я заслужила». Также она написала, что извинится перед певцом и его женой и намерена загладить перед ними вину.

При этом Telegram-канал «Свидетели и Егоры» приводит слова шеф-редактора издания Олеси Носовой, которая прокомментировала инцидент. «Источник был супернадежный. Автор тоже, работает у нас давно и никогда еще не давал дезинформацию», — сказала она.





В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации.





Директор российского оперного певца Дмитрия Хворостовского в Лондоне Марк Хилдрю опроверг эту информацию и не исключил возможность судебного иска к газете, которая сообщила о смерти.





Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Победа в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году принесла Хворостовскому ангажементы в лучших театрах мира: лондонском Covent Garden, Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, La Scala в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской Metropolitan Opera, Мариинском театре и других.





За свой талант и успехи в карьере Дмитрий Хворостовский был удостоен ряда почетных наград и званий, в числе которых - Государственная премия РСФСР имени Глинки (1991) и звание Народного артиста России (1995). Исполнитель в последние годы проживает в Лондоне.



