Автор сообщения о смерти Хворостовского извинилась перед читателями
11 октября 2017, 14:10
Также она написала, что извинится перед певцом и его женой и намерена загладить перед ними вину.
Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, опубликовавшая информацию о смерти певца Дмитрия Хворостовского, признала свою ошибку и извинилась перед читателями. Об этом она написала в своем Facebook 11 октября, передает Lenta.ru.
«Мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив», — отметила она. Сотрудница газеты подчеркнула, что нельзя полагаться на непроверенную информацию, и «все камни в этот раз я заслужила».
Также она написала, что извинится перед певцом и его женой и намерена загладить перед ними вину.
При этом Telegram-канал «Свидетели и Егоры» приводит слова шеф-редактора издания Олеси Носовой, которая прокомментировала инцидент. «Источник был супернадежный. Автор тоже, работает у нас давно и никогда еще не давал дезинформацию», — сказала она.
В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации.
Директор российского оперного певца Дмитрия Хворостовского в Лондоне Марк Хилдрю опроверг эту информацию и не исключил возможность судебного иска к газете, которая сообщила о смерти.
Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Победа в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году принесла Хворостовскому ангажементы в лучших театрах мира: лондонском Covent Garden, Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, La Scala в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской Metropolitan Opera, Мариинском театре и других.
За свой талант и успехи в карьере Дмитрий Хворостовский был удостоен ряда почетных наград и званий, в числе которых - Государственная премия РСФСР имени Глинки (1991) и звание Народного артиста России (1995). Исполнитель в последние годы проживает в Лондоне.
Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882712-7be2a2385c7c409d70a39ab2fc17d0a3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...