В Национальном Банке состоялась очередная встреча представителей финансового регулятора и экспертного сообщества

10 октября в Алматы состоялась очередная встреча представителей Национального Банка РК с финансовыми экспертами, в ходе которой были обсуждены вопросы денежно- кредитной политики регулятора, ситуации на денежном и валютном рынках, а также последнее решение НБ РК по сохранению базовой ставки на уровне 10,25%, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.

Директор Департамента исследований и статистики НБ РК Виталий Тутушкин пояснил участникам встречи решение НБ РК по сохранению базовой ставки на уровне 10,25% с симметричным коридором +/-1%. Он отметил, что фактический и прогнозный уровни годовой инфляции находятся внутри целевого коридора на 2017 и 2018 годы.

«Инфляционные ожидания населения формируются на стабильном уровне. Факторы инфляции со стороны внешнего сектора оцениваются как благоприятные. Денежно- кредитные условия находятся на нейтральном уровне. Однако сохраняющиеся инфляционные риски со стороны факторов предложения, а также повышение волатильности на валютном рынке ограничивают потенциал снижения базовой ставки до конца текущего года», - пояснил В. Тутушкин.

Инфляция в годовом выражении продолжает находиться в пределах целевого коридора, в сентябре она составила 7,1%. Незначительное повышение инфляции обусловлено ускорением темпов роста на непродовольственные товары.

Отвечая на вопросы экспертов В. Тутушкин рассказал о ситуации в реальном секторе экономики: «Индекс экономической активности в реальном выражении сохраняется на высоком уровне. В августе повышение краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составило 7,8% в годовом выражении».

По его словам, оценки Национального Банка показывают, что к концу 2017 года инфляция будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.

«Стабильные цены на нефть, снижение инфляционных ожиданий при слабом проинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 4-6% в начале 2019 года», - подвел итог В. Тутушкин.

В свою очередь, заместитель директора Департамента монетарных операций НБ РК Адиль Мухамеджанов прокомментировал ситуацию на внутреннем валютном рынке.

По его словам, в настоящее время ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется: «Дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты, вследствие спекулятивной составляющей со стороны спроса постепенно выправляется под действием фундаментальных факторов. Обменный курс национальной валюты по-прежнему демонстрирует недооцененность и сохраняет потенциал укрепления».

А. Мухамеджанов отметил, что в долгосрочной перспективе динамика курса тенге будет определяться на основе фундаментальных факторов, состояния платежного баланса, мировых цен на нефть и курса валют в странах — торговых партнерах, что позволит избегать накопления дисбаланса и обеспечить конкурентоспособность экономики.

«Колебания валютного курса в условиях свободноплавающего обменного курса происходят ежедневно. При этом значительные и дестабилизирующие краткосрочные колебания обменного курса могут сглаживаться интервенциями Национального Банка. В сентябре 2017 года Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Национального Банка составил 69,7 млн. долларов США», - рассказал А. Мухамеджанов.

Он пояснил, что на денежном рынке сохраняется структурный профицит ликвидности тенге: «Поэтому НБРК осуществляет операции для поглощения избыточной ликвидности, в основном, посредством размещения краткосрочных нот. По состоянию на 9 октября 2017 года, чистая кредиторская задолженность Национального Банка в результате проведения операций денежно-кредитной политики составила 1 575 млрд. тенге, включая изъятие ликвидности через операции постоянного доступа и операции на открытом рынке с общей суммой 353 млрд. тенге и 2 798 млрд. тенге соответственно».

Напомним, что встреча с экспертами проводится Национальным банком Казахстана на регулярной основе в рамках политики активных коммуникаций финансового регулятора с рынком и общественностью.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17.00 по времени Астаны.