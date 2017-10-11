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Депутаты РФ поздравили Путина с днем рождения аплодисментами

11 октября 2017, 14:25

Инициатором поздравления выступила Валентина Терешкова.

Депутаты Госдумы РФ в среду поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения аплодисментами. Инициатором поздравления выступила первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает ТАСС.

"7 октября был день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы в прошлом году его поздравляли. Каждый из нас знает, какую титаническую работу он ведет в нашей стране, какое внимание он уделяет каждому депутату. У меня предложение: давайте поздравим его от Госдумы, от депутатов и пожелаем ему и здоровья, и успехов. А чего вы не хлопаете?", - обратилась Терешкова к депутатам, после чего парламентарии встали и начали аплодировать.

"Валентина Владимировна, слушаем вас", - ответил Терешковой председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Вячеслав Викторович, можно аплодисменты считать за одобрение?", - спросила депутат.

"За поздравление", - уточнил спикер Госдумы.

"Я надеюсь, что мы долгие годы будем вставать с вами, поздравлять с днем рождения нашего президента и что у нас в стране все будет хорошо", - заключил Володин.

Фото с сайта coinmagazine.org

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