Перуашев назвал возможную причину усиления досмотра на границе с Кыргызстаном
11 октября 2017, 14:31
Он предполагает, что причиной ужесточения пропускного режима на границе с Кыргызстаном стала предвыборная ситуация в соседнем государстве.
Ужесточение пограничного досмотра на границе с Кыргызстаном может быть вызвано предстоящими выборами в соседней республике, предположил депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев.
"Не говорят, что закрыта граница, говорят, что просто ужесточили режим досмотров, проверок, более жесткий режим ввели. С чем это может быть связано, можно только предполагать, но пусть соответствующие органы этим занимаются", — сказал Перуашев журналистам в среду.
"Я могу только предполагать, что возможно за неделю до голосования, когда эти дискуссии и часто необоснованные споры могут накаляться до очень высокой степени градусов, наверное, есть такая потребность, чтобы обеспечить большую защиту нашей границы. Но это мое обывательское предположение", — добавил мажилисмен.
Он подчеркнул, что кыргызы являются братьями и соседями для народа Казахстана.
"Мы к ним всегда испытываем теплые чувства, но вот эти дискуссии не должны влиять, не должны затрагивать нашу стабильность, наши национальные интересы", — заключил Перуашев.
Как ранее сообщила Погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны Казахстана осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через границу. Погранслужба Кыргызстана отметила, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. В ведомстве добавили, что с вечера 10 октября государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант в период подготовки и проведения президентских выборов в Кыргызстане. Казахстанские госорганы пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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