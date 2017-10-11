Перуашев назвал возможную причину усиления досмотра на границе с Кыргызстаном

Ужесточение пограничного досмотра на границе с Кыргызстаном может быть вызвано предстоящими выборами в соседней республике, предположил депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев.

"Не говорят, что закрыта граница, говорят, что просто ужесточили режим досмотров, проверок, более жесткий режим ввели. С чем это может быть связано, можно только предполагать, но пусть соответствующие органы этим занимаются", — сказал Перуашев журналистам в среду.



