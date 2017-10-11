Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября

Планируется рассмотрение и обсуждение ряда вопросов, обеспечивающих дальнейшую работу интеграционного объединения, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

11 октября 2017 года в г. Сочи состоится завершающее в текущем году заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Глав государств-членов ЕАЭС (далее - Заседание, ВЕЭС).

В рамках Заседания планируется рассмотрение и обсуждение ряда вопросов, обеспечивающих дальнейшую работу интеграционного объединения.

В повестку дня ВЕЭС включен вопрос «Об основных направлениях реализации цифровой повестки ЕвразЭС до 2025 года», в ходе обсуждения которого казахстанская сторона принимала активное участие и мнение отечественного бизнеса, озвученное НПП РК «Атамекен», было всецело учтено.

Стоит подчеркнуть растущие темпы работы в ЕАЭС по вопросам цифровизации экономики, продиктованные требованиями современного мирового рынка, призванные выступить в качестве фундамента будущего развития отрасли информационных технологий в государствах-членах Союза.

Необходимость упрощения процедур обмена информацией между государствами-членами Союза путем перехода в электронный формат нашла отражение в новом Таможенном кодексе ЕвразЭС.

В настоящее время страны-участницы Союза проводят внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕвразЭС от 11 апреля 2017 года. В свою очередь, в рамках встречи Глав государств планируется подтвердить готовность к применению данного Договора с 1 января 2018 года.

Напомним, что Таможенный кодекс Союза стал первым наднациональным кодексом, подготовленным с учетом мнения предпринимательских кругов государств-членов ЕАЭС, вступление в силу которого позволит перейти к единому таможенному регулированию и прозрачности работы во всех странах Союза.

Таможенный кодекс ЕАЭС обеспечит:

· применение электронного (безбумажного) таможенного декларирования на всей территории Союза;

· автоматический выпуск товаров в случае, если не сработала система управления рисками (исключение человеческого фактора);

· подачу таможенной декларации без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена;

· использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием, убытием, таможенным декларированием и выпуском товаров;

· сокращение срока проведения контроля при транзите и др.

Одним из организационных вопросов, планируемых к обсуждению в рамках встречи Президентов государств-членов ЕАЭС является переход председательства в органах Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики к Российской Федерации.

В целях развития международных отношений и повышения имиджа евразийского объединения государств, Главами стран-участниц Союза в ходе заседания будут рассмотрены основные направления международной деятельности ЕвразЭС на 2018 год, разработанные на основе анализа имеющего положения Союза на международной арене, а также политических и экономических интересов государств-членов на предстоящий период.

Итоги заседания ВЕЭС должны стать следующим шагом на пути развития Союза, углубления интеграционных процессов на евразийском пространстве, закрепления достигнутых успехов и проработки дальнейших планов на ближайшее будущее.