Депутат ищет инициаторов отказа от строительства четвертого НПЗ в РК

В 2014 году Президент РК давал поручение правительству по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода, который так и не был построен.

На пленарном заседании мажилиса парламента, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны, Айкын Конуров задал ряд вопросов, связанных со сложившейся ситуацией дефицита топлива, в том числе и по тому, кто стал инициатором отказа от строительства четвертого НПЗ в РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Казахстан испытывает очередной топливный кризис: дефицит нефтепродуктов и их закономерное подорожание. В свое время государство боролось с дефицитом за счет поиска новых поставщиков, схем импорта, вплоть до толлинговых операций в Китае. В итоге профильное министерство капитулировало и самоустранилось. В июле 2015 года отменено регулирование цен на АИ-92, в августе 2016 года на дизтопливо», - сказал парламентарий.





Он напомнил, что после топливного кризиса осенью 2014 года правительство заверяло, что после модернизации всех действующих НПЗ с 2017 года будет обеспечена потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандарта Евро 4 и 5.





«Топливный кризис осени 2017 года полностью опровергает оптимистические прогнозы правительства. Сегодня мы наблюдаем, что республика пожинает плоды отсутствия плана долгосрочного развития отечественной отрасли нефтепереработки. Это приводит к дефициту, удорожанию топлива, вызывает справедливое возмущение наших граждан. Топливный кризис влечет за собой рост цен на социально-значимые товары и услуги, подхлестывает инфляционные процессы, прямо бьет по уровню жизни казахстанцев», - констатировал А. Конуров.





В то же время депутат особо отметил, что в 2014 году Президент РК заявил о необходимости строительства нового НПЗ.





«Несмотря на это, правительством было принято, как показало время, неправильное решение - отказаться от строительства в пользу модернизации имеющихся. Следует особо отметить, что одновременно с дефицитом и ростом цен на моторное топливо в отопительный сезон подорожали уголь и газ. Стыдно наблюдать, что уголь, которого в стране добывается более 100 млн тонн, люди несут в холодные дома в мешках и сумках, оплачивая за мешок до тысячи тенге, что составляет от 25 тысяч до 30 тысяч тенге за тонну. У граждан возникает резонный вопрос, если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?» - добавил мажилисмен.





В свою очередь он обратился к главе кабмина с просьбой предоставить ответы на ряд вопросов.





«Просим предоставить ответы на следующие вопросы: кто был инициатором решения отказа от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в послании президента от 17 января 2014 года. Какие долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости имеются? Какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов, также просим предоставить информацию за 2016-2017 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав наших граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельные соглашения на рынке оптово-розничной торговли моторным топливом, углем и газом», - сказал парламентарий.





Как заключил депутат, проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отрасли и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящие к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан.





«Считаем также необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, местных исполнительных органов власти и квазигоссектора», - заключил А. Конуров.





Ксения Давыдова, Астана