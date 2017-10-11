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Токаев поддержал Ди Каприо в борьбе против сексуальных домогательств

11 октября 2017, 14:40

"Я приветствую силу и мужество женщин, которые идут вперед, чтобы мир услышал их голоса"

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев «ретвитнул» пост оскароносного голливудского актера Леонадо ди Каприо о сексуальных домогательствах, пишет Zakon.kz.

«Нет оправдания сексуальным домогательствам независимо от того, кто вы и в какой сфере работает. Я приветствую силу и мужество женщин, которые идут вперед, чтобы мир услышал их голоса», - написал Леонадо в twitter.



Напомним, недавно в США разгорелся «голливудский скандал», знаменитого продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает газета The New York Times, Вайнштейн на протяжении нескольких десятилетий делал женщинам, карьера которых зависела от его доброй воли, предложения сексуального характера. Среди жертв продюсера оказались молодые сотрудницы его компании и две голливудские актрисы – Эшли Джадд и Роуз Макгоун.

Фото Ivona - bigmir)net

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