Жириновский готов помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов вступить в борьбу и помериться IQ с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарём Рексом Тиллерсоном,

Лидер либерал-демократов уверен, что сравнить коэффициент интеллектов должны учёные. По его словам, специалистам необходимо учитывать все выступления политиков и госсекретаря, их словарный запас и "затронутые ими темы".





— Сразу будет видно, машина покажет, у кого чего больше, — подытожил Жириновский.





Как уже сообщал Лайф, Трамп предложил Тиллерсону сравнить уровень коэффициента, если госсекретарь на самом деле нелестно высказался в адрес своего президента. По данным СМИ, дипломат назвал главу Белого дома придурком.