Жириновский готов помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном
11 октября 2017, 14:42
При этом российский политик уверен, что исследование коэффициентов интеллекта должны провести учёные.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов вступить в борьбу и помериться IQ с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарём Рексом Тиллерсоном, пишет Life.ru.
Лидер либерал-демократов уверен, что сравнить коэффициент интеллектов должны учёные. По его словам, специалистам необходимо учитывать все выступления политиков и госсекретаря, их словарный запас и "затронутые ими темы".
— Сразу будет видно, машина покажет, у кого чего больше, — подытожил Жириновский.
Как уже сообщал Лайф, Трамп предложил Тиллерсону сравнить уровень коэффициента, если госсекретарь на самом деле нелестно высказался в адрес своего президента. По данным СМИ, дипломат назвал главу Белого дома придурком.
Ольга Янковская
Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
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