Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жириновский готов помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

11 октября 2017, 14:42

При этом российский политик уверен, что исследование коэффициентов интеллекта должны провести учёные.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов вступить в борьбу и помериться IQ с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарём Рексом Тиллерсоном, пишет Life.ru.

Лидер либерал-демократов уверен, что сравнить коэффициент интеллектов должны учёные. По его словам, специалистам необходимо учитывать все выступления политиков и госсекретаря, их словарный запас и "затронутые ими темы".

— Сразу будет видно, машина покажет, у кого чего больше, — подытожил Жириновский.

Как уже сообщал Лайф, Трамп предложил Тиллерсону сравнить уровень коэффициента, если госсекретарь на самом деле нелестно высказался в адрес своего президента. По данным СМИ, дипломат назвал главу Белого дома придурком.

Ольга Янковская
Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...