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40% ожогов тела у работника, получившего удар током на улице в Алматы

11 октября 2017, 15:57

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

В Городской клинической больнице 4 Алматы рассказали о состоянии здоровья молодого человека, получившего сильный удар током во время проведения работ на земле, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Нуржана Биконурова, заведующего ожоговым отделением ГКБ 4 и главного внештатного конвустиолога города, пострадавшего мужчину, 1992 г.р., доставили в приемный покой ГКБ 4 в 11.55 час. Ему был поставлен диагноз: электротравма 2 степени, термический ожог на площади 40% 1, 2, 3а, 3б степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей, стадия ожогового шока 2 степени.

"При поступлении пациент сразу был осмотрен мультидисциплинарной бригадой в составе реаниматолога, травмотолога, конвустиолога, терапевта, хирурга. Пациенту была выполнена первичная хирургическая обработка ожоговых ран. На момент поступления его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту выполнены все необходимые инструментальные и лабораторные обследования. После чего, учитывая тяжесть его состояния, пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации на специальную противоожоговую кровать", - рассказал Биконуров Нуржан.

На данный момент, по словам врача, давать прогнозы рано. Уточнение диагноза будет на 2-3 сутки.

Сам пострадавший из-за шокового состояния не может дать точных данных о себе и случившемся. Но он рассказал врачам, что получил удар током через предмет, который держал в руках. Далее была вспышка и, с его слов, ожоги он получил от пламени.

Напомним, инцидент произошел сегодня на пересечении улиц Гоголя - Тулебаева. Во время проведения работ удар током получил рабочий. Как рассказала очевидец, во время случившегося произошла сильная вспышка, похожая на взрыв.



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