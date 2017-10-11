Стали известны подробности посадки самолета без шасси
11 октября 2017, 14:44
В фюзеляж самолета попала большая птица.
Как сообщил генеральный директор международного аэропорта «Орал» Хайретдин Раскалиев, в фюзеляж самолета американского производства марки Super King Air 350 попала большая птица, сообщает BNews.kz.
«Птица пробила носовой кок фюзеляжа и влетела в стекло. В нем образовалась дыра диаметром в 40 сантиметров. Все стекло залито кровью», - отметил Хайретдин Раскалиев.
В авиакомпании Air Cоntrol заявили, что самолет проверял навигационные, радиотехнические и светосигнальные системы взлетно-посадочной полосы.
«Экипаж состоял из опытных пилотов. Командир самолета – Александр Бунеев, пилот-инструктор Анатолий Киселев. У них по 16 тысяч полетных часов. Стаж по 40 лет. Все они живы и здоровы», - сообщил глава авиакомпании Air Cоntrol Халиль Сейфуллин.
Напомним, что 10 октября совершил посадку без шасси самолет авиакомпании Air Cоntrol. После инцидента были задержаны несколько авиарейсов. Но сейчас аэропорт работает в обычном режиме. Поврежденный самолет убран с полосы и поставлен в ангар.
Фото: УН
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