В РК утвердили санэпидтребования по перевозке пассажиров и грузов

При этом рабочие места обеспечиваются медицинской аптечкой с набором медикаментов и перевязочных материалов.

Приказом министра здравоохранения РК от 31 мая 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов», сообщает Zakon.kz





Санитарные правила определяют требования к проектированию, эксплуатации и содержанию транспортных средств (железнодорожных, воздушных, автомобильных, внутренних водных), применяемых для перевозки пассажиров (специального контингента), пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды, радиоактивных, опасных химических и токсических веществ, грузов и условиям перевозки пассажиров и грузов.





Так, работники транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов, утверждаемых государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.





При этом рабочие места обеспечиваются медицинской аптечкой с набором медикаментов и перевязочных материалов.





Для уборки и дезинфекции транспортных средств используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в РК.





Эксплуатация транспортных средств допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» .





Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.



