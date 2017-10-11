Аким Астаны пообещал решить вопрос с проблемным перекрестком
11 октября 2017, 15:00
Жительница обратилась к дорожной полиции и властям города с просьбой привести в порядок проблемный перекрёсток.
Об опасной ситуации для пешеходов из-за перекрытия улицы сообщила жительница Астаны в Фейсбук в группе Астана - Что? Где? Когда?, передает МИА "Казинформ". Аким города дал поручение полиции принять необходимые меры.
"Уже третий день наблюдаю одну картину утром. Жители ЖК "Гранд Астана" из-за перекрытия улицы Калдаякова идут на Нажимеденова, чтобы как-то уехать, что весьма затратно по времени. А на Нажимеденова не работают светофоры и никакого регулировщика, вчера видела одного - стоял далеко в конце Нажимеденова, а на самом углу и вдоль улицы, где светофоры, нет никого!, - написала Alida Tuyebekova. - Люди перебегают, как сайгаки или ждут милости водителей, к чести последних, они пропускают, меня всегда. Вчера при мне перебегал мальчик-подросток, и его чуть не задавили (...)".
Жительница обратилась к дорожной полиции и властям города с просьбой привести в порядок проблемный перекрёсток. Асет Исекешев, в свою очередь, ответил: "Принято. Поручил полиции совместно с управлением транспорта принять меры".
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